La Russia lancia attacchi notturni in tutta l’Ucraina

(Di domenica 26 maggio 2024) Continuano i combattimenti in Ucraina. A Kharkiv, colpito in centro commerciale. Guerra in Ucraina: laLe forze russe hannoto un attacco aereo su larga scala contro, provocando esplosioni in diverse regioni e ferendo almeno tre persone. Le forze russe hanno attaccato l’oblast .

Ucraina, almeno 12 morti e 43 feriti nel raid russo su Kharkiv - Ucraina, almeno 12 morti e 43 feriti nel raid russo su Kharkiv - In Ucraina è l’823esimo giorno di guerra. Dodici persone sono state uccise e 43 ferite nell’attacco russo di sabato contro un ipermercato a Kharkiv. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore regionale, ... lapresse

“Putin non vuole la pace. Soluzione coreana è improponibile”: parla l’ex ambasciatore Usa in Ucraina - “Putin non vuole la pace. Soluzione coreana è improponibile”: parla l’ex ambasciatore Usa in Ucraina - “ Non ci sono segnali che Putin voglia davvero trattare ”, dice il diplomatico americano Steven Pifer, intervistato da Fanpage.it. “E comunque gli ucraini non si fiderebbero di un cessate il fuoco che ... fanpage

Ucraina, armi Nato contro gli obiettivi in Russia: bufera su Stoltenberg - Ucraina, armi Nato contro gli obiettivi in russia: bufera su Stoltenberg - "Penso che sia giunto il momento per gli alleati di considerare se eliminare alcune delle restrizioni imposte sull'uso delle armi che hanno ... iltempo