La Roma non giocherà la Champions - l’Atalanta batte il Torino 3-0 Il Napoli pareggia ed è fuori da tutto

La Roma si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A contro l’Empoli. In conferenza stampa si è presentato l’allenatore Daniele De Rossi . “Cosa dicono questi 6 mesi? Sono meno di 6 mesi, mi hanno insegnato e dato tanto. Mi hanno ricordato cose che sapevo: arrivano le difficoltà e le ... calcioweb.eu

L'ultima giornata di campionato è decisiva per la Roma che può ancora sperare di qualificarsi in Champions da sesta in classifica. Tutto dipende dai risultati dell'Atalanta, ecco quali sono le combinazioni favorevoli ai giallorossi.Continua a leggere fanpage

Atalanta-Torino 3-0, nerazzurri quarti e niente Champions per la Roma - Atalanta-Torino 3-0, nerazzurri quarti e niente champions per la roma - L'Atalanta batte il Torino 3-0 nell'ultima giornata di campionato, si prende il quarto posto in classifica e esclude la roma dalla prossima champions League. I nerazzurri, reduci dal trionfo in Europa ... adnkronos

Niente Champions: la Roma giocherà l’Europa League 2024-2025 - Niente champions: la roma giocherà l’Europa League 2024-2025 - Sfuma definitivamente la champions League per i giallorossi, che anche la prossima stagione giocheranno in Europa League. siamolaroma

Roma, cosa cambia per l’Europa dopo la vittoria dell’Atalanta - roma, cosa cambia per l’Europa dopo la vittoria dell’Atalanta - Il risultato dell'undici di Gasperini impatta sulla competizione che Pellegrini e compagni giocheranno il prossimo anno ... corrieredellosport