La retrocessione ’costerebbe’ milioni di euro

(Di domenica 26 maggio 2024) Al di là del prestigio, tra rimanere in Serie A e retrocedere in B c’è differenza anche a livello economico. Soprattutto per quanto riguarda gli introiti dai diritti Tv, visto che la cifra a disposizione delle 20 squadre di A è quasi otto volte superiore a quella delle 20 cadette. Nel massimo campionato italiano si parla di un miliardo dida suddividere, in base a determinati criteri (ascolti televisivi, spettatori allo stadio e risultati), mentre in B nell’ultimo triennio sono stati 132di(per il triennio 2024-2027 per altro i diretti non sono ancora stati assegnati). Una squadra di B può incassare quindi tra i 5 e gli 8, in base al bacino di utenza, contro gli oltre 32di avuti per esempio dall’Empoli nella stagione 2022-‘23. Un incasso quasi 4 volte superiore, senza contare i minori introiti da merchandising, botteghino e sponsor per costi che invece non si abbattano in modo proporzionale.