‘La rasoiata’ di Ballan | Giro d’Italia spento Se Pogacar fa la tripletta bisognerebbe pagarlo per non correre

(Di domenica 26 maggio 2024) JONATHAN MILAN SFORTUNATO Con il senno di poi si sarebbe giocato meglio le proprie carte. Pensavo che ci sarebbe stata anche qualche presa di posizione da parte dei giudici perché ha fatto una bella drenata dietro alle ammiraglie. Sfortunato perché la sua ammiraglia era dietro, se la Lidl-Trek avesse avuto un uomo di classifica sarebbe stata davanti e invece ha perso tantissimo tempo. Se avesse vinto qualcuno avrebbe fatto ricorso e non so se la sua vittoria sarebbe rimasta, opnione mia. Sappiamo delle progressioni di Merlier sul lastricato, è uno specialista di questi arriva: in Belgio ha vinto una gara partendo a 400 metri, oggi la differena l’ha fatta nel momento in cui è partito: ha dato 2-3 metri a Milan che non è riuscito a recuperare.