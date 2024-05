La prima è dell’Olimpia Nonostante Della Valle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Inizia con una vittoria spettacolare la semifinale per l’Olimpia Milano che supera Brescia 95-89 in una gara piacevole con attacchi roventi per 40’, decisa solo negli istanti finali. I biancorossi pescano dal cilindro la prestazione superlativa di Johannes Voigtmann che mette insieme 21 punti con 3/5 da 2 e 5/8 da 3 più 8 rimbalzi e 3 assist. Intorno a lui trovano linfa Melli e Hines autori di 23 punti in coppia. Brescia prova ad accettare l’alto ritmo imposto dall’Armani e a rimanere aggrappata alla gara con unpraticamente perfetto (33 punti) che si trascina dietro i suoi a partire da Massinburg (3/4) da 3), mentre il rientro di Petrucelli è incerto (4 punti con 0/6 al tiro). La partenzasfida è subito bella. Tonut è protagonista per Milano con 9 punti e Gabriel per Brescia con 6 (16-16 già al 5’). La media addirittura si innalza, tanto che a fine primo periodo l’Olimpia chiude a 34 punti con Voigtmann addirittura in doppia cifra (3/3 da 3), anche se la Germani rimane a contatto sul -5 (34-29).