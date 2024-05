La premier e lo schema delle tre destre al Parlamento europeo

Recupero delle dipendenze fra destinazioni 8 X Mille, arriva l'ok in Cdm - Lo prevede uno schema di decreto del presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri. La proposta La proposta era stata fatta dalla premier Giorgia Meloni, come ... tg24.sky

Sunak e Starmer concordano per ora 2 duelli tv in vista del voto - ...appare quello di fare passi falsi clamorosi - ha fatto sapere di non voler andare oltre lo schema ... Mentre il premier Sunak è in Irlanda del Nord, la frontiera più difficile del dopo Brexit fra le 4 ... espansionetv