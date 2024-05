(Di domenica 26 maggio 2024) L’INTERVISTA. Al Festival Up To You è stato ospitegiovane promessa dello

La poesia a teatro con Filippo Capobianco, campione mondiale di poetry slam - La poesia a teatro con filippo capobianco, campione mondiale di poetry slam - L’INTERVISTA. Al Festival Up To You è stato ospite filippo capobianco giovane promessa dello poetry slam. ecodibergamo

Gabicce Gradara, si riparte dal “traghettatore” - Gabicce Gradara, si riparte dal “traghettatore” - Il 2-0 sull’Osimo Stazione ha fatto tirare un sospiro di sollievo e consacrato il lavoro di capobianco, terzo allenatore di una stagione travagliata iniziata con filippo Vergoni e proseguita con Bebo ... youtvrs

Up to You, teatro dei giovani tra parola, danza e flashmob - Up to You, teatro dei giovani tra parola, danza e flashmob - Dal 21 al 26 festival in teatri e piazze, a Bergamo ma anche a Scanzorosciate e Brusaporto. Una ventina tra ragazzi e ragazze selezionati con bandi aperti ... bergamo.corriere