La parete imbrattata della Conti trasformata coi ragazzi in murale

(Di domenica 26 maggio 2024) Era un muro imbrattato e deturpato da scritte di ogni genere, certamente non degno di uno spazio destinato alle attività educative dei bambini. Oggi, grazie al laboratorio di prevenzione ed educazione "Non è mai troppo presto... per scrivere sui muri", promosso da Cooss Marche, con la collaborazionescuola, all’interno di "Jesieduca202", in quellasplende un suggestivo. Lasi trova nell’ortosuddetta scuola. L’azione, che rientra nel progetto "Innovazione" Ast Ancona, gestito da Cooss Marche, è stata guidata dall’artista e pittore muralista Alleg, con la collaborazione attiva degli operatori di prossimità Cooss e delle insegnantiscuola. Partendo dalle idee dei bambini di una quarta, è stato progettato il, poi dipinto a più mani, con il contributo aggiuntivo di alcune ragazze che hanno accettato di partecipare alla realizzazione dell’opera.

