La pagella di Napoli – Lecce

(Di domenica 26 maggio 2024) Ildi Calzona, in attesa di ufficializzare Antonio Conte, chiude questo deludente campionato davanti al proprio pubblico con l’enneesima prestazione vergognosa, e nonostante la vittoria dell’Atalanta sul Torino, chiude al decimo posto e dice addio alle residue speranze di qualificazione in Conference League, e dopo 14 anni non si qualifica per le coppe europee.0 – 0 Ho visto questo: Meret sv: Ilnon tira mai nello specchio della porta, non giudicabile. Di Lorenzo 4: Involuzione totale, ennesima prestazione deludente, esce tra i fischi. Ostigard 6: Non va in affanno contro gli attaccanti. Juan Jesus 6: Stesso discorso di Ostigard, nessun pericolo dalle sue parti. Olivera 4: Tanta confusione e di un ingenuità allucinante in tante situazioni.