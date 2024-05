La nuova stagione parte dalla conferma di coach Tagliagambe per il Volley Casciavola

(Di domenica 26 maggio 2024)(Pisa), 26 maggio 2024 - "Pallavoloè lieta di annunciare ladiAlessandroalla guida della PediaTuss che disputerà il prossimo campionato di serie C", è la nota della società casciavolina. Alessandroè alla terzaconsecutiva con il club rossoblù dove aveva già allenato in passato, precisamente nel 2010 quando l’allora Polisportiva militava in serie B1. Cinque stagioni nelle quali prima guida la formazione di serie D, l’under 16 e l'under 14, per poi approdare alla prima squadra con la quale ha conquistato quella che ad oggi è l’ultima promozione in B2 della storia rossoblù.

