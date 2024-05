La nostra Raffaella in streaming - dove vedere in il documentario sulla Carrà

Stasera su Rai 1 alle 21:25 va in onda La nostra Raffaella, il documentario dedicato a Raffaella Carrà: chi sono gli amici vip che la ricordano nelle interviste. Si chiama La nostra Raffaella il documentario a cui, stasera su Rai 1 in prima serata, viale Mazzini affida il ricordo di una straordinaria e poliedrica artista conosciuta e amata in Italia come in tutto il mondo.

