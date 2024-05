La Nato cambia strategia ed esorta Kiev ad attaccare direttamente la Russia | un mutamento di narrativa decisivo

(Di domenica 26 maggio 2024) Si è registrata in questi giorni una svolta decisiva nel conflitto in Ucraina. Così titola Adnkronos: "Ucraina,in pressing:deve colpire obiettivi inper difendersi". In sostanza, Stoltenbergora il guitto Zelensky, attore, prodotto in vitro di Washington se non di Holl .

Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 10:03 Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha esortato i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica a fare di più per sostenere la guerra di Kiev contro Mosca. Al settimanale The Economist il numero 1 della Nato ha dichiarato che gli alleati che forniscono armi all’Ucraina devono porre fine al divieto […] L'articolo Stoltenberg esorta all’uso di armi Nato in Russia, Crosetto: “Non è il segretario che detta la linea” proviene da Il Difforme. ildifforme

