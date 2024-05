La giornata dei minori scomparsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Alunni della Gaudiano a scuola di sicurezza. Gli agenti della Polizia di Stato sono saliti in cattedra, ieri mattina (foto), per spiegare ai giovanissimi studenti della Gaudiano come contrastare e difendersi dai rischi che mettono in pericolo la loro sicurezza. L’iniziativa si è svolta nell’ambito dellainternazionale per i bambini. Per tutti è stato un importante incontro di sensibilizzazione nei confronti di un tema molto importante: i poliziotti sono in prima linea per aiutare i giovani a riconoscere le situazioni di disagio e prevenire i rischi connessi agli episodi di scomparsa. Gli agenti che hanno partecipato all’incontro alla Gaudiano hanno sottolineato l’importanza di rivolgersi alle Forze di Polizia. Quest’anno la Polizia di Stato ha realizzato la campagna "Controlla. Rifletti. Denuncia… e non perdere tempo, chiama il numero di emergenza 112" per diffondere consigli utili per i genitori che sperimentano il trauma della scomparsa di un bambino.