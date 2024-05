(Di domenica 26 maggio 2024)670 persone sono morte dopo che una massicciaha raso al suolo un villaggio in. Lo ha detto all'agenzia Afp un funzionario delle Nazioni Unite. "Ci sono150 case sepolte, e si stima che 670 persone siano morte", ha detto Serhan Aktoprak, un funzionario dell'agenzia Onu per l'immigrazione con sede a Port Moresby. .

Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 12:03 Questa notte in Papua Nuova Guinea, in Oceania, si è verificata una gravissima frana che ha toccato almeno sei villaggi, provocando centinaia di morti e feriti. La Papua Nuova Guinea è uno stato indipendente dell’Oceania, posizionata nella parte sud-ovest dell’Oceano Pacifico, a nord dell’Australia. ildifforme

La frana in Papua Nuova Guinea provoca circa 670 morti - La frana in Papua Nuova Guinea provoca circa 670 morti - circa 670 persone sono morte dopo che una massiccia frana ha raso al suolo un villaggio in Papua Nuova Guinea. Lo ha detto all'agenzia Afp un funzionario delle Nazioni Unite. (ANSA) ... ansa

Frane Papua Nuova Guinea: frana provoca circa 670 morti - Frane Papua Nuova Guinea: frana provoca circa 670 morti - circa 670 persone sono morte dopo che una massiccia frana ha raso al suolo un villaggio in Papua Nuova Guinea. Lo ha detto all'agenzia Afp un funzionario delle Nazioni Unite. bluewin.ch

Papua Nuova Guinea, frana distrugge villaggio: strage - Papua Nuova Guinea, frana distrugge villaggio: strage - circa 670 persone sono morte dopo che una massiccia frana ha raso al suolo un villaggio in Papua Nuova Guinea. "Ci sono circa 150 case sepolte e si stima che 670 persone siano morte", ha detto Serhan ... tgcom24.mediaset