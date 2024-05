La folle inflazione della carta igienica | aumenti fino al 44% per colpa anche della guerra in Ucraina

(Di domenica 26 maggio 2024) La, uno dei prodotti di uso quotidiano più indispensabili, si trova al centro di un’escalation di prezzi che ha lasciato i consumatori sbalorditi. Un’analisi dei dati del Mimit rivela che negli ultimi tre anni i prezzisono aumentati in modo significativo, con un tasso medio di incremento del 44%. Questo fenomeno, alimentato da una serie di fattori, ha portato a una situazione in cui le marche più note superano abbondantemente i 4 euro per confezione.Leggi: Arriva il decreto Autovelox: ecco tutte le nuove regole. Cosa c’è da sapere Ma quali sono le cause di questo drastico aumento dei costi? Secondo il Centro di ricerca sui consumi (Crc), la situazione è alimentata principalmente dalla crisi delle materie prime.

Non c’è tregua, il carovita ci insegue anche dove nessun altro lo fa: in bagno. Secondo i dati del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) negli ultimi 3 anni il costo della carta igienica è salito del 44%. Una confezione da 4 rotoli costava in media nel 2021 1,74 euro , mentre oggi, per ... ilfattoquotidiano

In soli tre anni il prezzo si è incrementato del 44%: a Bolzano l'impatto più pesante, con 3,40 euro per 4 rotoli ilgiornale

La carta igienica incappa, come tutti i prodotti ad alto consumo, nell'inflazione galoppante spinta anche in questo caso dalla scarsità di materie prime dovute alle crisi geopolitiche e... leggo

Inflazione, carta igienica sempre più preziosa: prezzi su del 44% in tre anni - Inflazione, carta igienica sempre più preziosa: prezzi su del 44% in tre anni - carta igienica sempre più preziosa. Negli ultimi tre anni il rotolo ha infatti subito rincari in media che toccano il 44%. Pesa poi il fenomeno della ... lapresse

Carta igienica, prezzi folli: aumenti del 44%, colpa (anche) della guerra in Ucraina. Tre milioni di alberi finiscono nel wc - carta igienica, prezzi folli: aumenti del 44%, colpa (anche) della guerra in Ucraina. Tre milioni di alberi finiscono nel wc - Ma chi spende di più È Bolzano la città dove la carta igienica costa di più, 3,40 il pacco da 4 rotoli, seguita da Grosseto (3,15 euro), Udine (3,06 euro) e Trento (3,03). - dice Crc - Sull'altro ... leggo

Quando l'inflazione ci colpisce nel "privato": in tre anni, a Torino, la carta igienica costa il 34% in più - Quando l'inflazione ci colpisce nel "privato": in tre anni, a Torino, la carta igienica costa il 34% in più - Quasi un terzo in più per uno dei beni di maggior consumo nella vita di tutti i giorni. Ma ci sono province italiane in cui è andata ancora peggio (Bolzano, Grosseto e Udine) ... torinoggi