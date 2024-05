La figlia di Onorato | Mio padre non si è suicidato - è stato ammazzato Il giallo della lettera all’amico avvocato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Palermo, 26 maggio 2024 – Il messaggiosui social, le indagini, il. Proseguono le indagini e i messaggi di cordoglio dopo la morte di Angelo, architetto e marito dell’eurodeputata Francesca Donato. La polizia sul luogo del ritrovamento dell'imprenditore Angelo, trovato morto nella sua auto con una fascetta di plastica che gli stringeva il collo, Palermo, 25 maggio 2024. ANSA/IGOR PETYX Il messaggiosui Social "Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: Mionon si è, è. Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l'abbiamo trovato. Vi dico che non èun suicidio ma in omicidio''. A scriverlo, sui social come riporta l’agenzia di stampa Krons, su sfondo nero, è Carolina, laventenne di Angelo, l'imprenditore trovato morto ieri pomeriggio da lei e dalla madre, l'eurodeputata Francesca Donato.