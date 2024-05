La figlia di Angelo Onorato | Papà è stato ammazzato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 26 maggio 2024) Omicidio o suicidio. Sono questi gli scenari per la morte di, l’architetto di 54 anni, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita nella sua auto sabato pomeriggio a Palermo. Gli uomini della squadra mobile, che conducono le indagini, lavorano su entrambe le ipotesi; mentre famiglia e amici la tesi del suicidio è impensabile. La moglie stessa, che ha ritrovato il corpo del marito dopo aver localizzato l’auto tramite il gps dello smartphone, ha detto che «gliel’hanno».Leggi anche: Palermo, la morte del marito dell’eurodeputata Donato. La lettera a un legale: “Se succede qualcosa consegnala a mia moglie” La: «L’hanno» Dello stesso parere Carolina, laventenne di, che era insieme alla mamma al momento del ritrovamento del suv Range Rover in cui il padre era riverso senza vita e con una fascetta di plastica al collo: «Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: Mio padre non si è suicidato, è, Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l’abbiamo trovato.