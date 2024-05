La festa del vento torna fra giochi - passeggiate e delizie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Al Lago I Salicioggi ladel, il tradizionale appuntamento con la solidarietà a cura dell‘associazione Semplicemente Odv, arrivato alla sua undicesima edizione. Dalle 10 alle 20 in programmae attività fruibili a tutti: laboratorio di costruzione di aquiloni, prove di tiro con l’arco ed agility dog, cavalli con battesimo della sella per adulti e bambini, pesca, prove di canoa nel lago per bambini passeggiata storica naturalistica, dimostrazioni di aeromodellismo statico e dinamico e il volo vincolato in mongolfiera. Presente, inoltre, il banco di accoglienza di Semplicemente, il mercatino solidale, la pesca di beneficenza, e ancora lo spaziocon gonfiabili per bambini, chioschi bar con bomboloni, pasta fritta, panini, bevande, aperitivi. Spazio dedicato dove tenere i cani liberi, parcheggio per moto, motorini, camper e disabili, servizi attrezzati per disabili.