La Ferrari trionfa a Monaco | vince Leclerc - terzo Sainz

Il pilota monegasco completa il weekend perfetto, dopo la pole di sabato, e vince per la prima volta in carriera sul circuito di casa. Solo sesto Verstappen. ilgiornale

La terza volta è quella buona. Charles Leclerc trionfa finalmente fra le strade di casa e fa suo il Gran Premio di Monaco, precedendo la McLaren di Oscar Piastri e l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Scattato dalla pole position - come gli era già successo nel 2021 e nel 2022 - stavolta Leclerc riesce a tagliare per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi, per quella che è la sesta vittoria in carriera, interrompendo un digiuno lungo quasi 2 anni (Austria 2022 l'ultimo successo).

iltempo