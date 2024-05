La curiosità Vittoria al Memorial ’Mauro Sadocco’ Battute le big d’Europa Walking football - il trionfo del Real Maranello non ha età

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) C’è un calcio che si gioca dai 50 anni in su in cui non si può correre, non c’è contatto fisico e non si può entrare in area, in cui conta la tecnica individuale e la qualità della giocata. È il ’’, che in italiano sarebbe calcio camminato, dove a livello internazionale brilla il, prezioso serbatoio anche per la nazionale azzurra. Dopo aver trionfato l’anno scorso a Lisbona, i ’ragazzi terribili’ maranellesi si sono imposti lo scorso fine settimana al, torneo fra i più importanti del vecchio continente che ha visto oltre 500 atleti darsi battaglia sui campi del centro sportivo di Novarello. Nella categoria over 50 ilha sbaragliato la concorrenza battendo nel girone la Roma ai rigori, il Barcellona (1-0) e i francesi del Le Brusc Tolosa (4-1), poi piegando (2-1) il Novarello in semifinale e vincendo la finale ai rigori dopo lo 0-0 contro i britannici dell’EnglishClub (Ewfc) guidati da Peter Davenport, 63enne ex centrocampista di Nottingham e Manchester United.