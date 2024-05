La corsa scudetto è più che mai aperta Forte battuto - ma soltanto ai rigori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) trissino 6dei marmi 5 ai(3-3 dts) HOCKEY TRISSINO: Zampoli (Sgaria B.), Malagoli, Cocco G., Piccoli Giu., Piccoli Gio., Pinto, Garcia R., Mendez, Gavioli D. All.: Sousa.DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Cacciaguerra, Ipinazar, Torner, Compagno, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A. Arbitri: Eccelsi di Novara e Brambilla di Agrate. Marcatori: Pinto 4’34“; Gil 5’11“ del p.t. Compagno 4’31“; Cocco 14’05“; Pinto 15’44“; Torner 23’40“ del s.t.segnati da Cocco, Gil, Mendez, Compagno, Garcia. Note: Pubblico: 1000 circa con circa 50 tifosi versiliesi. Espulsi per 2’ Mendez, Gil. TRISSINO – Undei Marmi incompleto, ma molto determinato inizia la serie delle finalisulla pista vicentina perdendo 6-5 ai(primo tempo 1-1, secondo tempo 3-3) contro i campioni d‘Italia del Trissino. Martedì e sabato al Palai rossoblu tenteranno di invertire l‘inerzia della sfida.