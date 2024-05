La Compagnia della Rancia al lavoro su Francesco d’Assisi

(Di domenica 26 maggio 2024) "" è al centro di un nuovo progetto teatrale di. "Il testo nasce da un lungo percorso di ispirazione e approfondimento di Saverio Marconi (nella foto) – spiega la– e sta prendendo forma in questi mesi in stretta collaborazione con Giampaolo Riolo e con il compositore Antonio Torella, autore di liriche e musiche originali. Lo sviluppo dello spettacolo avverrà in concomitanza agli anniversari francescani dei prossimi anni che culmineranno nel 2026, in occasione degli ottocento anni dalla morte di". Marconi, attore e regista, padre e direttore artistico, punto di riferimento del musical in tutto il Belpaese, è sempre rimasto a "casa", Tolentino, "la piccola Broadway italiana". Ora si sta preparando a questa nuova sfida sul santo patrono d’Italia. .

Torna al Teatro Sociale di Como la Compagnia della Rancia, in programma due repliche di Grease, mercoledì 10 e giovedì 11 aprile alle 20.30, in collaborazione con MyNina Spettacoli. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale che, dopo aver superato i 2 milioni di spettatori complessivi dal primo debutto, si rinnova a ogni stagione, è sempre più attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni che si immedesimano in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo. ilgiorno

Vaccaj, il bilancio della stagione. Ottomila presenze e tanti sold out - Vaccaj, il bilancio della stagione. Ottomila presenze e tanti sold out - Teatro quasi sempre sold out e oltre 8.000 spettatori di tutte le età. Bilancio positivo per la stagione di prosa 2023-24 al Vaccaj di Tolentino, organizzata da Comune, compagnia della rancia e Amat. ilrestodelcarlino