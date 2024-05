La classifica finale del Giro d’Italia 2024 Pogacar in rosa - ultima tappa a Merlier

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio- La21, nonché, deld'Italiaoffre la meritata passerella a chiunque sia stato capace di portare a termine l'edizione 107 della Corsa: con un occhio di riguardo, ovviamente, per il dominatore assoluto Tadej, che precede sul podio Daniel Felipe Martinez e Geraint Thomas dopo essersi preso il simbolo del primato a Oropa e averlo consolidato sul Monte Grappa, per un totale di ben 6 successi, di cui 5 in magliacome Eddy Merckx. Se quella azzurra va a sua volta al fuoriclasse sloveno, a livello di maglie c'è gloria per l'Italia, che saluta Domenico Pozzovivo, al suo 18esimo e ultimod'Italia: Jonathan Milan si conferma maglia ciclamino, mentre quella bianca torna in casa grazie ad Antonio Tiberi dopo ben 9 anni di attesa.