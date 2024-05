La chiesa di Sant’Agata ai cristiani maroniti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Firenze, 26 maggio 2024 – Inaugurazione questo pomeriggio della parrocchia di san Charbel dei libanesi, nelladi Sant'Agata, in via San Gallo a Firenze. Alla messa, presieduta dal patriarca maronita, cardinale Bechara Boutros El Rai, hanno partecipato il ministro degli interni del Libano, Bassam Maoulaoui, il ministro del turismo del Libano, Walid Nassar, l'ex ministro degli esteri e parlamentare libanese Gebran Bassil, l'ambasciatrice del Libano in Italia, Myra Daher e il console del Libano, Charbel Chbeir. “È un momento che ha un particolare significato per Firenze, in quanto dopo decenni torna alla sua destinazione di culto questadi, che ha radici antiche e che recentemente è tornata nella disponibilità della nostra Arcidiocesi.