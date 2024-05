La casa di Queen Valery è tutto ciò che vorrai vedere oggi

(Di domenica 26 maggio 2024) Valeria Marini ha deciso di aprire le porte disua alle telecamere di MTV per realizzare una puntata di MTV Cribs Italia giunto quest’anno alla quarta edizione. Nel corso di questa vedremo le case di Shade, Elisa Maino, Giulia Salemi, Giancarlo Fisichella, Piotta, Sabrina Salerno e sopratdi lei,. Da quel poco che abbiamo potutodall’anteprima ladi Valeria Marini è tutta: oro, specchi, mobili lucidi, angeli e sue gigantografie sparse ovunque. Ha foto e quadri che la ritraggono nell’ingresso, in camera da letto, in bagno e anche nella sala trucco.

