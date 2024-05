Kyereme campione regionale dei 100

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Da Imola arrivano i primi campioni regionali assoluti d’atletica leggera, con le gare comunque in corso nella serata di ieri e poi anche nel pomeriggio di oggi. Il primo titolo reggiano è di Michaeldella Self Montanari e Gruzza, che vince i 100 piani in 10’’83, vento contrario 0.9 con 122 atleti al via. Andrea Messori dell’Atletica Reggio è terzo in 10’’97, quarto il reggiano master Bokar Badji in 10’’99 (Fratellanza Modena). Mohamed Saoud (Self) è secondo sui 110 hs. in 15’’91, l’allieva Margherita Russo dell’Atletica Reggio è terza nel salto in alto con m 1,60. Anna Spinelli (Self) è terza nel salto triplo con m 11,37 (record personale). Oggi c’è attesa per Giovanni Cellario (Fratellanza Modena) che è tornato a gareggiare nel salto in lungo dopo 13 anni di assenza: a Beinasco (To) domenica scorsa ha saltato 6,72, non lontano dal suo personale; la grande promessa della velocità reggiana, sempre alle prese con infortuni e ormai giunto alla soglia dei 30 anni, proverà a migliorarsi ancora.