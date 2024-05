Kingdom Hearts arriva finalmente su Steam | ufficializzata la data di rilascio

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di domenica 26 maggio 2024) Square Enix ha annunciato un’importante novità per i fan della saga di: le versioni PC di “HD 1.5 + 2.5 ReMIX”, “HD 2.8 Final Chapter Prologue“, e “III + Re Mind” arriveranno sumolto presto. Dal 13 giugno, questi giochi saranno disponibili sulla piattaforma di Valve, segnando la fine dell’esclusiva con l’Epic Games Store. La collezione completa suI giocatori potranno acquistare i titoli singolarmente o come parte della collezione “Integrum Masterpiece“. Questa raccolta rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan di vecchiae per i nuoviti, offrendo l’intera saga con il pieno supporto pere tutte le funzionalità del client di Valve.