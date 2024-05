Katy Perry propone la sua linea di scarpe primaverili e si trasforma in Cenerentola

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 26 maggio 2024)una nuova collezione di calzaturee, per l’occasione, siinndo una sua versione dell’iconicatta di cristallo.siin una vera. E no, non l’ha fatto di certo sul red carpet del Met Gala 2024, essendo una delle grandi assenti di questa edizione. La popstar ha lanciato la sua nuova collezione dipresentando anche un modello a prova di, elegante e soprattutto trasparente, effetto cristallo, simile a quella che la principessa perde nella fretta, abbandonandola lungo le scale. Lette di cristallo sono diventate così iconiche che persinoha voluto proporre una sua variante.. Crediti: Instagram – VelvetMagE, via Instagram, si èta in una vera e propriain abito azzurro e ai piedi le famosette di cristallo, mostrando un’anteprima della sua nuova collezione di calzature.