Juventus Monza | Pinsoglio NON è un terzo portiere FAGIOLI super - fa tutto lui Per Palladino NESSUNO fa benissim - ma BIRINDELLI e DJURIC si salvano

(Di domenica 26 maggio 2024), voti e pagelle dei quotidiani sportivi:tra i migliori,dopo la chiamata Italia Gara da fine stagione, ma divertente quella di ieri che ha chiuso il campionato di. Migliori in campo per le due squadre, secondo i giudizi del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport, sono .

Gazzetta - Signora, così ci piaci - Gazzetta - Signora, così ci piaci - Federico a destra con Milik e Yildiz, Fagioli che si conferma in regia: prove di futuro.Il monza si scioglie subito.Non c’è ... Per non dire della giornata top del vice-sostituto portiere pinsoglio. tuttojuve

Serie A alle battute finali. Pioli saluta il Milan con un pareggio. La Juve sorride per il 2-0 al Monza - Serie A alle battute finali. Pioli saluta il Milan con un pareggio. La Juve sorride per il 2-0 al monza - Chiude con il sorriso invece la Juve che batte il monza. Chiesa e Alex Sandro anche lui ai saluti finali, regalano il successo a Montero. I bianconeri si fanno fermare anche dai pali sulle conclusioni ... ecovicentino

Juventus-Monza, le PAGELLE dei giornali: Fagioli brilla, Pinsoglio show. Ma qualche insufficienza c'è - Juventus-monza, le PAGELLE dei giornali: Fagioli brilla, pinsoglio show. Ma qualche insufficienza c'è - Un'altra stagione è terminata. Ieri l'ultima gara andata in scena allo Stadium, con la Juventus che chiude ritrovando la vittoria in campionato 48. ilbianconero