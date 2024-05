Juventus - Antoniozzi | Polemiche per Fagioli? Assurd - ricordo a tutti questo PRECEDENTE in Nazionale

Metti che la Lega calcio organizza per la ventottesima giornata di calcio una giornata contro il razzismo negli stadi e Simone Inzaghi, prossimo campione d’Italia, legge il pistolotto scritto ad arte dopo Inter Napoli. Peccato che il buon Simone, trenta secondi dopo, dica di non sapere nulla della frase che il suo difensore, Acerbi, avrebbe profferito al collega Juan Jesus,”negro”. secoloditalia

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Alcuni media riportano che Acerbi avrebbe detto 'negro di m..' a Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli nel giorno in cui la Lega calcio dedica il campionato alla lotta contro il razzismo. Se fosse vero andrebbe squalificato e se convocato da Spalletti non dovrebbe nemmeno andare in Nazionale.

liberoquotidiano