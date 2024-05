Juve - il futuro di Alcaraz dipende dal Southampton | no al riscatt - il tentativo di Giuntoli

2024-04-18 17:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio mercato .com : Massimiliano Allegri non le manda a dire e, visto il futuro sempre più lontano dalla Juventus , con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che avrebbe già l’accordo con il tecnico del Bologna Thiago Motta per la prossima stagione, inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto in merito a qualche scelta di mercato che non lo ha palesemente convinto. justcalcio

Rabiot “indirizza” la Juventus: colpo a sorpresa in Ligue 1 - Rabiot “indirizza” la Juventus: colpo a sorpresa in Ligue 1 - Calciomercato Juventus, ora sarà un momento cruciale per le scelte in mediana. Ecco cosa filtra tra possibili addii e suggestioni. juvelive

Giraudo Juve, SORPRESA allo Stadium: c’era anche l’ex AD. La reazione dei tifosi - Giraudo Juve, SORPRESA allo Stadium: c’era anche l’ex AD. La reazione dei tifosi - Lo scrive Tuttosport. alcaraz Juve, no al riscatto del centrocampista argentino da parte dei bianconeri: ecco qual è ora il piano di giuntoli ... juventusnews24

Gazzetta - Juventus, il vertice con Rabiot si avvicina. E spunta già un nome per sostituirlo - Gazzetta - Juventus, il vertice con Rabiot si avvicina. E spunta già un nome per sostituirlo - Lui oltre a McKennie, con anche Miretti verso la partenza (in prestito) e un affare alcaraz tutto da rivedere. Così giuntoli guarda soprattutto alla Ligue1: da Khephren Thuram (Nizza) e Manuel Ugarte ... ilbianconero