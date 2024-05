Junior domina e si guadagna la promozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024)3 montelabbate 0CENTRO CITTA’: Furone, Scarcella, Mosca (20’ st Ricci), Tebaldi, Scudera (20’ st Marcheselli), Uguccioni, Giamprini, Mazza, Amadori Matteo (20’ st Remedia), Turrini (5’ st De Palo), Broccoli (20’ st Battaglini). All. Vitali. MONTELABBATE: Magi Pietro, Gabucci, Amadori Luca, Sanchioni, Donini, Pensalfini, Procentese, Stambolliu Alen (12’st Shalcanji), Del Prete (33’ st Morganti), Vedovi (37’ Tontini), Magi Giammarco. All. Stambolliu Nikollaq. Arbitro: Boldrini di Pesaro. Reti: 2’ pt e 42’ pt Amadori Matteo, 3’ st Scarcella Grande vittoria ein Seconda categoria per laCentro Città che al supplementare Benelli batte nettamente il Montelabbate che nonostante tutto ha lottato. Già al 2’ in vantaggio lacon Matteo Amadori che poi raddoppia prima dell’intervallo con un diagonale. Nella ripresa ancora un gol per i pesaresi con Scarcella di testa su punizione di Tebaldi.