Juan Jesus suona la carica | messaggio fortissimo sulla prossima stagione - avete sentito?

(Di domenica 26 maggio 2024) Napoli in campo contro il Lecce per l’ultimo turno di Serie A.lancia unai tifosi nel pre gara. Ultimo giorni di “scuola” per il Napoli di Francesco Calzona. La squadra azzurra quest’oggi chiuderà la propriadisputando l’ultimo match di campionato contro il Lecce di Luca Gotti, l’ultima gara con lo Scudetto sul petto per la società di Aurelio De Laurentiis. La formazione partenopea andrà in scena dianzi al pubblico di casa, cercando di conquistare una vittoria che manca da sei turni. L’ultimo successo del Napoli, infatti, risale alla sfida esterna contro il Monza (7 aprile).