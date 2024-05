Jonathan Maldonato esce dal carcere | il gip non convalida l’arresto del marito dell’influencer Siu

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 26 maggio 2024), arrestato con l’accusa di tentato omicidio della moglie, la 30enne influencer Soukraina El Basri in arte Siu, può uscire dal. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Biella che, dopo un’udienza di oltre quattro ore, non hatoe ha disposto la scarcerazione, con l’obbligo di firma, l’obbligo di dimora a casa dei genitori e il divieto di avvicinamento alla donna, che è ancora in ospedale. Siu era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Novara ed era uscita dal coma farmacologico solo due giorni dopo.