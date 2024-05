John Fante - il cantore dell’emigrazione italiana

Giacomo Nanni, il disagio di un giovane a Parigi - Giacomo Nanni, il disagio di un giovane a Parigi - GIACOMO NANNI, 'UN GIORNO, LA SERA' (RULEZ, pp. 96 - 20 euro) È un commovente racconto per immagini il nuovo libro di Giacomo Nanni, 'Un giorno, la sera', dal 21 maggio sugli scaffali. (ANSA) ... ansa

Ex-Otago, il 17 maggio esce il nuovo singolo ‘John Fante’ - Ex-Otago, il 17 maggio esce il nuovo singolo ‘john fante’ - john fante è il nuovo singolo degli Ex-Otago, fuori il 17 maggio per Capitol Records Italy/INRI. Già presente come bonus track esclusiva nell'edizione in ... lapresse

“Chiedi alla polvere”: la libreria itinerante in omaggio a John Fante - “Chiedi alla polvere”: la libreria itinerante in omaggio a john fante - “Chiedi alla polvere” è la follia romantica dello scrittore Alessio Biagi. Il progetto porta in giro libri vintage e condivide la passione per la lettura. Battezzata “Chiedi alla polvere” in omaggio a ... sololibri