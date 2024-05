Jannik Sinner vola basso | Non ho grandi aspettative per il Roland Garros - ma voglio divertirmi in campo

(Di domenica 26 maggio 2024) Non è stato un avvicinamento ideale peral2024. Il problema all’anca ha costretto l’altoatesino a stare lontano dai campi circa tre settimane e a seguire un preparazione diversa da quella prevista. Affrontare uno Slam così impegnativo dal punto di vista fisico, perché disputato sulla terra rossa, con poche partite è complicato. Di questo ha parlatoin un intervento video curato dal suo sponsor tecnico “Head”. “Sto recuperando al 100% la mia condizione fisica, cosa che è prioritaria su tutto il resto. Sono consapevole che la prima settimana per me a Parigi sarà molto dura, ma spero di poter vincere questi incontri in maniera tale da poter elevare il mio livello e accrescere la fiducia nel mio gioco“, ha raccontato il n.2 del mondo. E poi l’ammissione, con il sorriso: “Non hoper questo torneo, ma cercherò diine di esprimere un buon tennis“.

