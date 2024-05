Jabil | domani tavolo al Mimit sul futuro di Marcianise

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un mese di mobilitazione, tra cortei e presidi tra, Caserta e Napoli, i lavoratori dello stabilimento della multinazionale dell’elettronicasono pronti per quello che potrebbe essere un momento decisivo per il lorooccupazionale;a Roma, al Ministero per le Imprese e il Made in Italy, si terrà infatti ildi verifica della vertenza, molto atteso dopo che il 30 aprile scorso i vertici della multinazionale Usa hanno ufficializzato al Ministero la volontà di lasciare lo stabilimento di, con 420 lavoratori, e l’Italia, accelerando l’epilogo di una vertenza che ha visto già fuoriuscire dagli organicinegli ultimi anni quasi 500 addetti (erano quasi mille nel 2015). Peri sindacati hanno proclamato otto ore di sciopero per tutti i turni lavorativi, per permettere al massimo numero di lavoratori di raggiungere la capitale, soprattutto con pullman.