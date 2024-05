(Di domenica 26 maggio 2024) SORRENTINO 6. Due gol sul primo palo pesano a un portiere, ma la dinamica lo scagiona. Bene in uscita su Chiesa nella ripresa.6.5. Ci mette tutto il corpo per tenere in piedi il muro. Provvidenziale due volte sull’attaccante della Juve. PABLO MARI’ 5.5. Milik è sempre davanti, Chiesa e Yildiz gli vanno via confacilità. D’AMBROSIO 5. Prima sfiora di testa chiamando Perin alla grande risposta, poi Chiesa ci crede più di lui e va a segnare lui. BIRINDELLI 5. Troppo debole dietro, chiuso davanti, a porta vuota si fa ipnotizzare da Pinsoglio.5. Spazi giusti, tempi sbagliati: rispetto al solito sbaglia il passaggio decisivo. GAGLIARDINI 6. La difesa è in affanno, c’è lui a dare una forza in più lì dietro. Esce acciaccato. PEDRO PEREIRA 5. Rispetto aha un’altra velocità, ma anche dietro si vede poco. COLPANI 6. Per fermarlo serve il fallo, ma dura un tempo.

Izzo cuore e grinta. Pessina sotto tono. Zerbin, troppa foga - izzo cuore e grinta. Pessina sotto tono. Zerbin, troppa foga - SORRENTINO 6. Due gol sul primo palo pesano a un portiere, ma la dinamica lo scagiona. Bene in uscita su Chiesa nella ripresa. izzo 6.5. Ci mette tutto il corpo per tenere in piedi il muro. Provvide ... msn

Blitz di Ultima Generazione a Roma, imbrattate le vetrine dei negozi di via Condotti [VIDEO] - Blitz di Ultima Generazione a Roma, imbrattate le vetrine dei negozi di via Condotti [VIDEO] - AGI - Le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute, poco dopo le ore 11 di questa mattina, in via Condotti, nel cuore di Roma, per alcuni attivisti di 'Ultima Generazione' che ... agi

Festival della Letteratura: Sara Magnoli presenta il libro “Il Cuore in Guerra” - Festival della Letteratura: Sara Magnoli presenta il libro “Il cuore in Guerra” - Durante la mattinata, saranno presenti anche la dott.ssa Maria Pia izzo e l'avv. Eva Balzarotti. L'appuntamento è per mercoledì 15 maggio. lecconotizie