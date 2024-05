Italia vince contro il Giappone nella Nations League | 3-1 e passo verso il pass

(Di domenica 26 maggio 2024)1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17): Michieletto 16, Giannelli 5, Galassi 12, Lavia 9, Romanò 21, Russo 8, Balaso (L), Porro 0, Sbertoli 0. N.e. Sanguinetti, Anzani, Bovolenta, Laurenzano (L), Recine. All. De Giorgi.: Fukatsu 1, Miyaura 19, Otsuka 10, Yamauchi 4, Kai 7, Larry 4, Ogawa (L), Nishida 0, Tomita 1, Takanashi 1, Kentaro 3. N.e. Onodera, Sekita, Yamamoto (L), All. Blain. Arbitri: Vera Mechan, Collados Note: durata set: 29’ , 23’ , 25’ , 23’ tot 1h40’.: 5 a, 19 bs, 16 m, 25 e.: 3 a, 11 bs, 3 m, 27 e. Un altroil, ma contano di più le consapevolezze che l’di De Giorgi continua ad acquistare. Ieri gli azzurri hanno vinto anche la terza partita di, battendo il3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17), unico neo il primo set persomanifestazione, ma è un dettaglio rispetto ai punti conquistati nel ranking.

