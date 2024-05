Israele -razzi da Rafah | Hamas rivendica

(Di domenica 26 maggio 2024) 16.10 Lanciatisulla zona centrale dida,nel sud della Striscia Media israeliani riferiscono che i lanci sono statiti dalle Brigate al Qassam, ala militare di. "Abbiamo sparato una grande salva su Tel Aviv in risposta ai massacri"hanno detto le Brigate Qassam. Almeno 7lanciati,alcuni intercettati dall'Iron Dome.Sirene di allarme su Raanana,Herzliya, Natanyya e la zona grande di Tel Aviv. Udite esplosioni. Erano mesi che non accadeva. L'Idf parla di una decina di. Un ferito lieve.

