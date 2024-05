La presenza italiana in Libano, all'interno delle forze Unifil in Libano, rimane «finché non ci sono rischi gravi di sicurezza» perché si tratta di una «forza di pace». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato durante la trasmissione Quarta Repubblica su Retequattro. iltempo

Israele, colpite strutture militari Hezbollah in Libano sud - Israele, colpite strutture militari Hezbollah in libano sud - (ANSA) - TEL AVIV, 26 MAG - L'esercito israeliano ha colpito "strutture e infrastrutture militari degli Hezbollah" in cinque villaggi del sud del libano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare ... gazzettadiparma

Guerra ultime notizie. Kiev, massiccio attacco russo, anche 2 missili ipersonici. Crosetto, la Nato non decide la linea per tutte le nazioni - Guerra ultime notizie. Kiev, massiccio attacco russo, anche 2 missili ipersonici. Crosetto, la Nato non decide la linea per tutte le nazioni - Sei neonati sono morti in un incendio che ha devastato un ospedale pediatrico a Nuova Delhi. Lo riferisce la polizia locale. Durante il rogo che è divampato nel reparto 12 bambini erano stati portati ... ilsole24ore

