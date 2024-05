Israele - colpite strutture militari di Hezbollah

Nave Vespucci diventa un Expo itinerante del made in Italy - Nave Vespucci diventa un Expo itinerante del made in Italy - «Un mini Expo itinerante, come nessuno finora ha mai fatto». Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi (società al 100% del ministero della Difesa, con la ... ilsole24ore

Mosca rivendica presa di un altro villaggio in est Ucraina - Mosca rivendica presa di un altro villaggio in est Ucraina - La Russia ha rivendicato la conquista di un altro villaggio nell'Ucraina orientale, continuando la sua lenta avanzata in questo settore del fronte dove si svolge la maggior parte dei combattimenti non ... ansa

Guerra in Medio Oriente: nuovi raid su Rafah. Aiuti iniziano a entrare a Gaza dal valico di Kerem Shalom - Guerra in Medio Oriente: nuovi raid su Rafah. Aiuti iniziano a entrare a Gaza dal valico di Kerem Shalom - Israele: colpite strutture militari Hezbollah in Libano. Spinta dai colloqui di Parigi. Il pressing dell’Ue per la tregua ... ilsecoloxix