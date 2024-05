Isola dei Famosi - il sondaggio | ecco chi lascia l’Isola tra i cinque al televoto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 26 maggio 2024)dei: Edoardo, Artur, Linda, Karina e Dario: chil’il risultato dei sondaggi Questa sera un naufrago tra Edoardo, Artur, Linda, Karina e Dario dovrà dire addio per sempre all’dei. Uno tra ialinfatti sarà eliminato e i naufraghi che resteranno in gioco saranno dieci. Nessuna nuova new entry è prevista perché L’deisi appresta alla chiusura, che avverrà il 12 giugno. Stando ai sondaggi, i naufraghi che possono continuare la loro avventura in Honduras sono Artur Dainese ed Edoardo Franco. Anche Karina Sapsai dovrebbe salvarsi, per la felicità di Artur e a rischiare sono i due naufraghi Dario Cassini e Linda Morselli. Leggi anche–> L’dei, Dario Maltese si espone sul rapporto con Sonia Bruganelli Infatti questi due naufraghi si collocano esattamente con un 10 per cento dei voti alla fine. Al primo posto troviamo Artur e Edoardo Franco con il 32 per cento dei voti in una situazione di parità.