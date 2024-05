Isola dei famosi - i tagli di capelli a zero più celebri | da Ignazio Moser a Edoardo Tavassi

Luce Caponegro, alias Selen, ora è una naufraga della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi, ma la proposta per partecipare a quel reality gliel’aveva fatta anche Simona Ventura in occasione della quarta edizione, quella vinta da Luca Calvani. biccy

Luce Caponegro, alias Selen, ora è una naufraga della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi, ma la proposta per partecipare a quel reality gliel’aveva fatta anche Simona Ventura in occasione della quarta edizione, quella vinta da Luca Calvani. biccy

Dopo aver dato un bel taglio alla sua lunga chioma, l'attrice, adesso, ha modificato il colore optando per un luminoso castano dorato. Ma non è la sola ad aver cambiato look. Ecco tutte le ultime rivoluzioni delle celeb.

vanityfair