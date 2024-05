Isola dei Famosi 2024 - stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta domenica 26 maggio Nomination ed eliminati

(Di domenica 26 maggio 2024) L’dei, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con l’undicesima puntata in prima serata su5. Cosa succederà? Non solo il verdetto del televoto, ma crescono le tensioni tra i naufraghi a poche settimane dalla finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’undicesima puntata di26deisu5, ladell’undicesima puntata del 2626dalle ore 21.35 torna L’dei, il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. In studio nel ruolo di opinionisti ritroviamo: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Dall’Honduras a raccontare le gesta dei naufraghi Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata. Cosa succederà? Oltre al verdetto del televoto che decreterà l’eliminazione di un altro naufrago a poche puntata dalla finale, spazio a quanto successo negli ultimi giorni.

Altro giro, altra corsa. Domenica 26 maggio andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, che continua a mantenere il doppio appuntamento settimanale malgrado gli ascolti da record negativo, come quelli registrati nella puntata di mercoledì scorso. tvpertutti

In attesa delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi 2024, l’opinionista Dario Maltese, volto del Tg5, ha finalmente svelato la sua verità sulle liti in studio con la collega Sonia Bruganelli. Cosa c’è dietro? Il giornalista ha vuotato il sacco nel corso di una recente puntata di Casa Sdl. blogtivvu

