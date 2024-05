Isola 18 - le anticipazioni dell’undicesima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 26 maggio 2024) Andrà in onda questa sera come di consueto su Canale 5 l’undicesimade L’dei Famosi, il reality show giunto alla sua diciottesima edizione e condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, dopo esserne stata naufraga (e vincitrice), inviata e opinionista. Chi sarà il naufrago che dovrà lasciare il gioco fra Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai? E cosa succederà in quel dell’Honduras durante la? Ecco qualche anticipazione fornita dall’ufficio stampa de L’dei Famosi: Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco a un passo del traguardo? A deciderlo il voto del pubblico espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Questa sera uno dei naufraghi dovrà affrontare un grande sacrificio: tagliarsi i capelli a zero per poter regalare una enorme ricompensa ai suoi compagni di viaggio.