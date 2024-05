(Di domenica 26 maggio 2024) Nuovodiper glinidi. Già lo scorso anno leper glidi Ponsacco erano aumentate del 50% attestandosi a 91 rispetto alle 58 dell’anno educativo 2022/23, quest’anno l’aumento è stato di un ulteriore 40%: infatti le nuovesono 128 e quelle dei residenti 80. Tutte le famiglie ponsacchine troveranno posto nel Comune e questo grazie a un’offerta completa e di alta qualità dei cinque nidi accreditati di Ponsacco. "Senza dubbio questa altissima richiesta di servizi per la prima infanzia è la conseguenza della misura varata lo scorso anno dalla Regione Toscana – nidi gratis - che permette a tutte le famiglie con un Isee inferiore a 35.000 euro di avere l’asilogratuito", spiega l’amministrazione comunale. Le famiglie hanno tempo fino al 3 giugno per confermare l’iscrizione on line, dal proprio profilo web. .

Fiumicino, 23 marzo 2024 – Dal 21 marzo al 16 aprile 2024 sono aperte le iscrizioni ai Nidi di Infanzia Comunali per l’anno educativo 2024/2025, per i bambini e le bambine: – residenti nel comune di Fiumicino (la residenza dovrà essere effettiva alla data di scadenza dell’avviso, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio);– in attesa di residenza nel Comune, da autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 senza, tuttavia, il riconoscimento del punteggio previsto. ilfaroonline

Iscrizioni di nuovo aperte dal primo al 30 aprile per nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024-2025. Possono presentare domanda i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel comune di San Miniato nati dal primo gennaio 2022 al 30 aprile 2024 compresi. lanazione

Pisa, 4 aprile 2024 - Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per le iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2024-2025. L’Ufficio Servizi Educativi informa le famiglie che da giovedì 4 aprile e fino alle ore 23. lanazione

Iscrizioni agli asili nido. Ancora boom di domande - iscrizioni agli asili nido. Ancora boom di domande - Boom di iscrizioni agli asili nido di Ponsacco: +40% rispetto all'anno precedente. Grazie all'offerta di alta qualità e alla misura regionale "nidi gratis", tutte le famiglie troveranno posto. Nuovo ... lanazione

Parete, l’Asilo Nido apre le porte ai futuri iscritti: Open Day il 30 maggio - Parete, l’Asilo Nido apre le porte ai futuri iscritti: Open Day il 30 maggio - Parete (Caserta) – Appuntamento, giovedì 30 maggio, per l’Open Day all’asilo nido comunale “Piccoli Passi” di Parete dove, dalle ore 17 alle 20, famiglie e ... pupia.tv

Certificati fasulli per richiedenti asilo. Sequestrato il tesoro del "mediatore" - Certificati fasulli per richiedenti asilo. Sequestrato il tesoro del "mediatore" - I migranti pagavano il trentasettenne egiziano Elgamal e la moglie per avere la dichiarazione di ospitalità. La coppia ha reinvestito i soldi in immobili e terreni. L’indagine dell’Anticrimine e la mi ... ilgiorno