Io canto family torna su Canale Cinque - le anticipazioni del 27 maggio

Michelle Hunziker - Io Canto Family Io Canto Family è partito lunedì sera e ora sbarca persino in daytime . Ebbene sì, Mediaset ha deciso di spalmare lo show di Michelle Hunziker ogni pomeriggio , dal lunedì al venerdì, con pillole su Canale 5 di circa 5 minuti. A partire da oggi, Io Canto ... davidemaggio

Dopo il successo di “Io CANTO Generation”, da LUNEDÌ 20 maggio arriva in prima serata “Io CANTO FAMILY”, la versione del talent show di CANALE 5 dedicata alle famiglie. Alla guida del programma MICHELLE HUNZIKER. “Io CANTO FAMILY” porterà in tv il calore delle famiglie italiane, mettendo in luce ... bubinoblog