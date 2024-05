Inzaghi e la conferma del nuovo status | il valore di un confronto con Conte e Motta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Simoneha dimostrato in questa stagione di essere giunto all’apice del suo percorso di crescita e maturazione da allenatore dell’Inter. Nel prossimo anno la possibile sfida con Antonio, sulla panchina del Napoli, e Thiago, su quella della Juventus, perre il. NUOVA REALTÀ – Simoneè maturato sul piano professionale e sul piano umano da quando allena l’Inter. La vittoria della seconda stella, sesto trofeo ottenuto con i nerazzurri, ne ha legittimato lodi allenatore top del nostro campionato. Un ruolo che gli veniva riconosciuto parzialmente, in quanto la solidità dei suoi schemi e la bellezza del suo gioco non avevano prodotto successi ritenuti all’altezza del livello richiesto per quello step successivo. Uno step riconosciuto anche dalla nuova dirigenza americana, che nei prossimi giorni lo incontrerà per definire il proprio futuro insieme.