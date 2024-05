Inzaghi e il rinnovo - Oaktree parte con una consapevolezza – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024)attende il vertice con, dopo che il fondo americano ha rilevato l’Inter da Zhang. Nella riunione, ormai imminente, si discuterà anche deldi contratto dell’allenatore: ne parla il Corriere dello Sport. LA SITUAZIONE – Non è certo una questione complicata come quella di Lautaro Martinez. Né il suo agente sta parlando praticamente con chiunque, come fa (con molti eccessi) Alejandro Camano. Ma anche ildi Simonesarà una delle prime questioni in agenda percome proprietario dell’Inter. Da affrontare, probabilmente, già nel vertice che si svolgerà la prossima settimana con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Non solo mercato quindi, perchécomunque deve evitare di iniziare la prossima stagione in scadenza (ha un accordo fino al 30 giugno 2025).rinnova con l’Inter,a conoscenza della questione POCHI DUBBI – Se per Lautaro Martinez ci sono difficoltà da sistemare, leggasi alla voce stipendio, per il tecnico ce ne sono molte meno.